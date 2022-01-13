В Нагорском районе на пожаре погиб 59-летний мужчина

12 января во время пожара погиб житель Нагорского района.

Трагедия произошла в поселке Назаровцы. Загорелся один из местных домов. После ликвидации огня на пожарище было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Виновником пожара мог стать сам погибший. По предварительным данным следствия, мужчина был нетрезв и неосторожно обошелся с огнем при курении.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее мы писали про жителя Кировской области, который решил приготовить еду на костре и устроил лесной пожар.