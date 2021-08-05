В Народную программу предлагают внести льготное кредитование для строительства частных домов

Эти вопросы обсуждаются на стратегической сессии партии «Единая Россия».

Сегодня проходит стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – Доступное и комфортное жилье».

В ходе работы сессии депутат Госдумы Александр Якубовский предложил поднять лимит до 6 миллионов рублей по программе сельской ипотеки для всех участвующих в ней регионов.

— Это возможность для миллионов людей улучшать свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах. Отдельно предлагаем разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами, — отметил он.

Напомним, на федеральном уровне инициирована разработка программы по развитию индивидуального жилищного строительства.

— Правительство РФ поддержало предложения «Единой России» по льготной ипотеке для строительства деревянных индивидуальных жилых домов и по распространению программы семейной ипотеки на частные дома и земельные участки, — подчеркнул Александр Якубовский.

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев, комментируя внесенные инициативы, также обратил внимание на важность поддержки индивидуального жилищного строительства.

— Наращивание объёмов жилищного строительства – одна из главных задач, стоящих перед регионом, — подчеркнул Игорь Васильев. — Уже второй год отрасль находится в непростой ситуации. Безусловно, пандемия повлияла на деятельность строительных организаций. Но предприятия сумели организовать работу с соблюдением рекомендованных мер безопасности. Несмотря ни на какие трудности, их деятельность продолжалась даже во время самых жестких коронавирусных ограничений.

За 2020 год – очень непростой — в Кировской области план по строительству жилья удалось перевыполнить: введено 460 тыс. кв. метров (план – 430 кв. м).

За первое полугодие 2021 года объем ввода жилья почти на 20% превысил показатель аналогичного периода 2020-го.

При этом из 460 кв. метров жилья, сданных в 2020 году, 208 тыс. кв. метров приходится на индивидуальное строительство. То есть мы видим, что доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме возводимого жилья приближается к 50%. А на август 2021 года эта цифра еще выше: из введенных в эксплуатацию в первом полугодии 186 тыс. кв. метров 114 тыс. кв. метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство, это больше 60%.

Причем, как показывает статистика, даже пандемия не повлияла на темпы индивидуального строительства. Значит, это направление необходимо развивать, оно всё более востребовано у жителей региона, мы видим соответствующий социальный запрос.

И сегодня в регионе ведется большая планомерная работа по обеспечению инфраструктурой участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство – это и подведение газа, которое благодаря решениям Президента, поддержавшего инициативу «Единой России», стало бесплатным для населения. Это и приведение в порядок подъездных путей. Все возможные шаги со стороны региональной власти в плане создания условий для индивидуального жилищного строительства будут сделаны.

Отмечают необходимость предлагаемых в Народную программу мер и руководители промышленных предприятий.

— Вопросы доступности и качества жилья крайне актуальны как для поддержки кадровой обеспеченности социальных направлений – здравоохранения, образования, культуры, так и для производственной отрасли, — говорит генеральный директор ООО «Молот Оружие», депутат Законодательного Собрания Кировской области Равиль Нургалеев. — Закрепление дипломированных кадров на их малой родине и тем самым привлечение их к работе на предприятиях, создание семей, рождение детей в немалой степени зависит от обеспеченности молодых жильем. Безусловно, значимы и темы инфраструктуры – наличия детских садов, школ, досуговых центров, спортивных объектов. И сейчас всему этому также уделяется большое внимание.

Известная российская правозащитница и журналист Мария Бутина высоко оценила актуальность поднятых на стратегической сессии вопросов и предложенных решений.