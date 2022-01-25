В Неме будет реализован проект комплексного развития территории

В 2022 г. в Кировской области начнётся реализация проекта комплексного развития пгт Нема.

Ранее он прошёл конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства РФ.

Проект будет реализован в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса». Как сообщили в региональном министерстве финансов, в текущем году на него предусмотрена субсидия в размере 158,3 млн рублей.

Эти средства направят на строительство многофункционального центра культуры и досуга и разводящих сетей газопровода. Кроме того, из внебюджетных источников будет профинансирована реконструкция водопроводной сети.

Фото adm-nemagp.ru