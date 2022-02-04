В Немском районе «Магниту» запретили продавать сигареты у школы

В Немском районе пресекли незаконную продажу табачных изделий рядом с школой. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в магазине «Магнит», расположенном менее чем в 100 метрах от средней школы поселка Нема, велась розничная продажа сигарет. Это является нарушением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Продавать сигареты ближе, чем в 100 метрах от школ, запрещено.

Руководителю торговой точки было внесено преставление. Виновников привлекут к административной ответственности. В настоящее время нарушение устранено.