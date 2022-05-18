В Немском районе трем подросткам заплатят по 10 тысяч рублей за укус собаки

В Немском районе трем подросткам выплатят компенсации после укуса собаки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В 2022 году от укусов собак в районе пострадали 3 подроста 10, 12 и 13 лет. Ребята получили незначительные травмы, но испытали нравственные страдания.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с собственников животных. Также материалы были направлены в суд для привлечения хозяев собак к административной ответственности.

Суд признал требования законными. Каждый собачник заплатит пострадавшему от его животного по 10 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление главе администрации Немского района, который не организовал отлов бродячих собак. После этого органы муниципалитета заключили контракт на выполнение соответствующих работ.

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