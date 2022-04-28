В Немском районе в ДТП с переворотом пострадали 4 человека

27 апреля в Немском районе опрокинулся УАЗ прицепом. О случившемся рассказали в ГИБДД.

Авария произошла в 8.36 на 10-м километре дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь. 36-летний водитель «УАЗика» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Пострадали 4 человека: сам водитель и трое его пассажиров-мужчин 40, 46 и 60 лет. На место происшествия прибыла скорая помощь.

В ночь на 28 апреля в Кирове выпал снег. В Госавтоинспекции напоминают: во избежание аварий водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.