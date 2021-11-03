В нерабочую неделю количество пассажиров в кировском транспорте снизилось на 40%

В нерабочие дни пассажиропоток в общественном транспорте Кирова сократился на 40 процентов. Об этом сообщил гендиректор АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

Руководитель АТП отметил, что с 30 октября по 7 ноября городской транспорт работает в режиме выходного дня. Количество автобусов и троллейбусов сокращено на 20 процентов.

В соседней Казани транспорт работает в таком же режиме. Однако количество пассажиров уменьшилось лишь на 21-24 процента в зависимости от вида транспорта: наземный или метрополитен.

Ранее мы рассказывали, как работают учреждения и организации Кирова в нерабочие дни.