В Ночь музеев кировчане смогут прокатиться в открытом вагоне

Музей железной дороги в Каринторфе присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев – 2021». Впервые за все время работы жители и гости города смогут посетить музей ночью. Об этом сообщается в группе учреждения.

— Впервые в истории мы принимаем туристов ночью! Записываться на посещение не нужно, — говорится в сообществе.

Посетители музея смогут посмотреть на экспонаты и прокатиться на ручной дрезине при свете ночных фонарей. Туристические вагоны для всех желающих отправятся в Каринторф в составе поезда с разъезда Новый (Кирово-Чепецк, улица Некрасова, 4). К поезду будет прицеплен открытый летний вагон, а также крытый вагон с аудио-экскурсией о Каринской узкоколейке.

Сама экскурсия начнется в 21 час и продлится до 22.30. После этого всех участников ночного путешествия отправят в Кирово-Чепецк рейсом на 22.40.

Фото: vk.com/railwaymuseum