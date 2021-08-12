В ночь на 13 августа ожидается пик звездопада Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа пройдет пик августовского звездопада Персеиды. В эту ночь число «падающих звезд» будет достигать 60-100 в час.

Полюбоваться звездным дождем смогут и жители Кировской области. Метеорный поток будет виден невооруженным глазом.

Чтобы увидеть звездопад во всей красе, лучше уехать за город. Вдали от населенных пунктов фонари не будут мешать наблюдать за звездами.

Те, кто хочет увидеть метеоры в телескоп, могут присоединиться к астровыезду. Он состоится сегодня, 12 августа. В 20 часов все желающие собираются у фонтана на Театральной площади и едут в деревню Хреново (55 километров от Кирова).

Там, вдали от города, можно будет увидеть метеоры, Сатурн и Юпитер, а также послушать интересную лекцию о созвездиях летнего неба.

Фото: vk.com/astro_kirov, Алексей Шилов