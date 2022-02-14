В ночь на 15 февраля Театральную площадь очистят от снега

В Кирове составлен график вывоза снега на 14-15 февраля. Одним из участков, которые планируется очистить от снежных масс, станет Театральна площадь. К 8 утра 15 февраля она снова станет комфортной для прогулок.

Также уборка снега пройдет на следующих улицах:

улица МОПРа в Нововятском районе;

cтарый мост;

улица Карла Маркса от Преображенской до Воровского;

улица Воровского (будут убраны уже сформированные кучи снега);

улица Преображенская от Дерендяева до станции Киров-Котласский;

улица Володарского от Спасской до Герцена;

улица Герцена от Карла Либкнехта до Карла Маркса;

улица Красина от Грибоедова до Попова;

улица Чапаева у д. 69/1.

Всего в график по уборке снега на 15-17 февраля включены 28 объектов. В следующие дни дорожники вывезут снежные массы с улиц МОПРа, Чернышевского, Некрасова, Красноармейской и их жилого комплекса «Васильки».

Спецтехника будет работать в основном в ночное время. Водителей просят не оставлять машины на указанных улицах.

Ранее из общественных мест Кирова начали убирать елки.