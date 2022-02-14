В ночь на 15 февраля Театральную площадь очистят от снега

В Кирове составлен график вывоза снега на 14-15 февраля. Одним из участков, которые планируется очистить от снежных масс, станет Театральна площадь. К 8 утра 15 февраля она снова станет комфортной для прогулок.
Также уборка снега пройдет на следующих улицах:
- улица МОПРа в Нововятском районе;
- cтарый мост;
- улица Карла Маркса от Преображенской до Воровского;
- улица Воровского (будут убраны уже сформированные кучи снега);
- улица Преображенская от Дерендяева до станции Киров-Котласский;
- улица Володарского от Спасской до Герцена;
- улица Герцена от Карла Либкнехта до Карла Маркса;
- улица Красина от Грибоедова до Попова;
- улица Чапаева у д. 69/1.
Всего в график по уборке снега на 15-17 февраля включены 28 объектов. В следующие дни дорожники вывезут снежные массы с улиц МОПРа, Чернышевского, Некрасова, Красноармейской и их жилого комплекса «Васильки».
Спецтехника будет работать в основном в ночное время. Водителей просят не оставлять машины на указанных улицах.
Ранее из общественных мест Кирова начали убирать елки.