В Нолинске 2 подростка угнали 3 мопеда

В Нолинске двое подростков залезли в чужой сарай и угнали мопед. Об инциденте сообщили в Следственном комитете.

В ночь на 11 июля 16-летний подросток и его 14-летний друг заметили в чужом сарае мопед. Воспользовавшись тем, что помещение было открыто, друзья выкатили мопед и уехали кататься на нем по улицам города.

12 июля угонщик и его младший товарищ забрались в гараж в деревне Чащино, взломав замок. Оттуда подростки угнали 2 мопеда, причинив хозяину ущерб в размере 24 тысяч рублей.

Угонщики были пойманы, а по факту преступлений возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

В ходе следствия подростки признали свою вину в содеянном. Старшего угонщика суд приговорил к 6 месяцам 5 дням лишения свободы условно, а младшего освободил от наказания и передал под надзор комиссии по делам несовершеннолетних.

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