В Нолинском районе хозяина собаки оштрафовали за укус

В Нолинском районе владельца собаки привлекли к административной ответственности.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, в июне его не привитая от бешенства собака покусала соседа, но хозяин не доставил животное в ветеринарное учреждение для осмотра и карантина.

В результате мужчина был оштрафован на 500 рублей.

Владельцы собак обязаны ежегодно вакцинировать своих питомцев против бешенства. В случае укуса — ставить в известность ветеринарное учреждение и оставить там животное под наблюдением специалистов в течение 14 дней.

Фото chebula.ru