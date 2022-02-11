В Нолинске оштрафовали деревообрабатывающее предприятие на 110 тысяч рублей

Нолинское предприятие оштрафовали за недоведение до работников информации о требованиях охраны труда. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Нолинская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» не провело должным образом обучение по охране труда для вновь принятых на производство работников. Инструктажи по данному вопросу проводил сотрудник, не прошедший обучение сам.

Данное нарушение могло привести к травмам на производстве. По факту выявленного нарушения было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения материалов юрлицо было оштрафовано на 110 тысяч рублей. Соответствующее обучение работников было организовано.