В Нолинске от удара молнии загорелся техникум

Пожар произошел в ночь на 30 мая в здании нижнего техникума на Советской. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «Злой нолинчанин».

— 23:12 пожар в зданиях нижнего техникума. Удар молнией, — написал автор записи.

Как отметили в комментариях местные жители, здания техникума не пострадали, жилые дома тоже. Учебную технику и КамАЗ успели отогнать на безопасное расстояние.

Как сообщили в ГУ МЧС, к утру 30 мая пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали 22 пожарных и 8 единиц техники.

Фото, видео: vk.com/zloy_nolinchanin