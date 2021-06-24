В Нолинске отремонтируют пострадавшие от пожара дома

В Нолинске отремонтируют дома, пострадавшие от большого пожара, который произошел 23 июня. Об этом сообщил руководитель администрации губернатора и правительства области Максим Финченко на встрече с местными жителями.

Пожар начался около 14 часов. Сначала загорелись хозпостройки, затем огонь перекинулся на жилые дома. Прибывшие пожарные эвакуировали 50 человек.

Огонь был ликвидирован в течение 3 часов. Поврежденными оказались 4 жилых дома. Несколько семей остались без крыши над головой. В настоящее время погорельцам предложены варианты временного проживания.

По поручению губернатора в Нолинск выехал глава администрации губернатора и правительства Максим Финченко. На встрече с жителями он сообщил, что пострадавшие от огня дома будут отремонтированы. Деньги на ремонт выделят из резервного фонда правительства Кировской области.

— На заседании комиссии по ЧС были даны поручения организовать работу по подготовке документов на выделение средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации для восстановления поврежденных зданий, —сказал Максим Финченко.

Жители сгоревшего дома смогут получить денежную компенсацию и воспользоваться мерами соцподдержки. На месте сгоревших хозпостроек планируется построить детскую площадку и парковку.