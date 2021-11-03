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В Нолинском районе на заброшенной пилораме сгорел мужчина

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Житель Нолинского района погиб во время пожара на заброшенной пилораме. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 2 ноября в селе Юртик. На территории неработающей пилорамы начался пожар. Загорелась одна из хозпостроек.

После ликвидации огня на пожарище нашли тело 36-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растапливании печи.

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Юлия Зорина