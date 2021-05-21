В Нолинском районе произошло смертельное ДТП

Вечером на трассе Киров — Вятские Поляны две машины столкнулись лоб в лоб.

Авария случилась около 19 часов на 115-м километре дороги ведущей из областного центра на юг области. По предварительным данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Chevrolet Aveo вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Solaris.

За рулем «корейца» находился 61-летний водитель. Он единственный, кто остался жив в этой аварии, но находится в тяжелом состоянии. Его 60-летняя спутница погибла на месте, так же как и водитель второй машины.

Ранее мы сообщали, что кировские врачи удалили огромную раковую опухоль.

Фото: vk.com/gibdd43