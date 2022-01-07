В Нолинском районе сгорело здание, в котором располагались медпункт и библиотека

Около 22 часов 6 января в селе Ботыли, расположенном в 10 километрах от районного центра, произошёл серьёзный пожар. В региональном МЧС рассказали, что горело здание, в котором размещены медпункт и библиотека.

Пожар тушили 12 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет, сгоревшее здание восстановлению не подлежит.

— Фельдшерско-акушерский пункт и библиотека находились в рубленом одноэтажном здании с печным отоплением. Оно сгорело полностью. Причины пожара сейчас выясняются. Библиотека пока будет работать в выездном режиме. Под ФАП ищут помещение, — сказал глава Нолинского района Николай Грудцын.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ботыли занимал 38 кв.м. В нём обслуживалось не менее 100 человек.

— Принято решение о возведении модульного ФАПа в первой половине 2022 года в селе Ботыли. Для этого незамедлительно начинаем подготовительные мероприятия, в том числе формирование земельного участка. В настоящее время специалисты министерства здравоохранения Кировской области и руководство Нолинской ЦРБ выехали на место происшествия, — сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области.

Также будет восстановлен весь утраченный в огне библиотечный фонд.

Ранее мы сообщали, что в Оричевском районе мужчина погиб в пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области