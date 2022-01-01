В новогодние каникулы кировским коммунальщикам отдыхать не разрешили

По информации кировской мэрии, для компаний, отвечающих за жизнеобеспеченность города, сохранен режим рабочих дней с 31 декабря по 9 января.

Чтобы не повторить прошлогоднюю ситуацию с вывозом отходов, «Куприт» пообещал, при необходимости вывести на улицы Кирова дополнительные машины. Уборка города будет вестись в режимы обычных дней, но при снегопадах также выведут дополнительную технику и людей, чтобы по Кирову в любое время суток было удобно перемещаться и пешком и на авто.

Если у горожан возникнут нарекания по уборке, нужно сообщить в диспетчерскую по номеру: 8-922-967-22-34. В случае плохой уборке дворов звонить в свою управляющую компанию, если она будет бездействовать, а ситуация будет опасной, нужно позвонить в ЕДДС по номеру: 76-00-00.

В горадминистрации добавили, что с представителями всех обслуживающих областной центр служб проведены беседы, запрошен график работ и список ответственных.

Фото: admkirov.ru