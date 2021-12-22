В новогодние праздники в Кирове изменится график работы ТРЦ «Макси»

В Кирове опубликован график работы торгово-развлекательного центра «Макси» на Луганской в новогодние праздники. Информация появилась в группе ТРЦ.

Как сообщается в посте, с 31 декабря по 1 января «Макси» не закрывается на выходные, а будет работать с небольшими изменениями.

31 декабря торговая галерея и фудкорт закроются в 20 часов, продуктовый магазин будет работать до полуночи, а «Мисти-парк» — до 22 часов.

1 января «Мисти-парк» и торговая галерея откроются в 12 часов, а продуктовый магазин – в 10 утра.

Со 2 января все отделы приступают к работе в обычном режиме.

Ранее в Кирове отменили бесплатный автобус в «Макси».

Фото: vk.com/kirov_maxi