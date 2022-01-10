В новогодние праздники в Кирове устранили 35 дефектов на теплосетях

С 31 декабря по 9 января ремонтные бригады Кировского филиала «Т Плюс» устранили35 дефектов на ЦТП и тепловых сетях города Кирова. Все работы прошли без длительного отключения воды.

Все праздники сотрудники «Т плюс» работали в режиме повышенной готовности. Инцидентов и нештатных ситуаций на ТЭЦ в Кирове и Кирово-Чепецке допущено не было. Не было перерывов и в теплоснабжении социальных объектов.

Как отметили в компании, отсутствию коммунальных ЧП во многом способствовала хорошая подготовка теплосетей, ТЭЦ и котельных в ремонтную кампанию прошедшего года. За сезон было обновлено более 80 километров трубопроводов.