В новогодние праздники в Кировской области будут патрулировать улицы

В правительстве области состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его провёл губернатор Игорь Васильев.

31 декабря — 9 января в круглосуточном режиме будет дежурить руководящий состав УМВД и территориальных органов внутренних дел, а в местах массового отдыха увеличится количество патрульно-постовых нарядов полиции.

Объекты проведения праздничных мероприятий в обязательном порядке обследуют на предмет безопасности, от них эвакуируют длительно стоящий и брошенный автотранспорт, предусмотрено создание контрольно-пропускных пунктов.

По словам главы администрации Кирова Дмитрия Осипова, крупных праздничных мероприятий в городе не запланировано. Будут работать открытые площадки с горками и катки. Власти обеспечат круглосуточное дежурство городского поисково-спасательного отряда, а оперативное реагирование на происшествия и взаимодействие с правоохранительными органами будет налажено сотрудниками администрации и территориальных управлений согласно должностным обязанностям и графикам дежурств.

«Приближаются новогодние праздники, обеспечение безопасности и общественного порядка при их проведении во многом будет зависеть и от участников нашего заседания. Прошу со всей ответственностью подойти к решению задач, обозначенных в протоколе заседания комиссии, – подытожил Игорь Васильев.

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