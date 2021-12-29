В новогоднюю ночь за порядком в Кировской области будут следить 500 полицейских

Охрану общественного порядка в Кировской области в новогоднюю ночь будут обеспечивать около 500 сотрудников полиции, Росгвардии, а также дружинники, казаки и частные охранные фирмы. Об этом сообщили в УМВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января праздничные гуляния пройдут в 61 населенном пункте в 78 местах. Все мероприятия состоятся с соблюдением карантинных ограничений.

На всех праздничных объектах будут дежурить сотрудники полиции. Предварительно все территории будут обследованы кинологами со служебными собаками. Также от мест празднования эвакуируют брошенные машины.

В Кирове средоточием новогодних гуляний традиционно станет Театральная площадь. Попасть на нее можно будет через 6 входов: 3 – с улицы Карла Либкнехта и 3 – с улицы Карла Маркса. На площадь не пустят нетрезвых граждан, а также тех, кто попытается пронести алкоголь или пиротехнику.

План мероприятий в новогодние праздники в Кирове можно посмотреть здесь.