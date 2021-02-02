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В новом фильме «Шерлок в России» главную роль сыграл уроженец Кировской области

Екатерина Сонина Выбор редакции, Культура, Новости, Слайдер

Накануне на ТНТ вышла долгожданная премьера сериала.

Жители нашего региона за вечерним просмотром телевизора заметили, что в новом сериале на ТНТ играет уроженец Вятки. Речь идёт об актёре Евгении Санникове. Об этом сообщает паблик «Я люблю Вятские Поляны».

В новом фильме «Шерлок в России» главную роль сыграл уроженец Кировской области

Примечательно, что наш земляк получил одну из главных ролей. Евгений играет Илью Моисеева, который является Джеком-Потрошителем. Роль Шерлока получил Максим Матвеев, известный по фильмам «Тариф новогодний», «Стиляги», «Анна Каренина» и др.

Известно, что Шерлок должен был начаться по ТНТ с 8 февраля. Однако премьеру перенесли на 1 февраля. Сериал рассказывает о знаменитом детективе, который приехал в Российскую империю. Сюда его привели следы опасного преступника — Джека-Потрошителя.

В новом фильме «Шерлок в России» главную роль сыграл уроженец Кировской области

Про актёра Евгения Санникова мы писали и раньше. Например, именно с ним отметила свой день рождения Елизавета Боярская.

Фото: vk.com/club108128, yandex.ru

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Екатерина Сонина