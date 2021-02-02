В новом фильме «Шерлок в России» главную роль сыграл уроженец Кировской области

Накануне на ТНТ вышла долгожданная премьера сериала.

Жители нашего региона за вечерним просмотром телевизора заметили, что в новом сериале на ТНТ играет уроженец Вятки. Речь идёт об актёре Евгении Санникове. Об этом сообщает паблик «Я люблю Вятские Поляны».

Примечательно, что наш земляк получил одну из главных ролей. Евгений играет Илью Моисеева, который является Джеком-Потрошителем. Роль Шерлока получил Максим Матвеев, известный по фильмам «Тариф новогодний», «Стиляги», «Анна Каренина» и др.

Известно, что Шерлок должен был начаться по ТНТ с 8 февраля. Однако премьеру перенесли на 1 февраля. Сериал рассказывает о знаменитом детективе, который приехал в Российскую империю. Сюда его привели следы опасного преступника — Джека-Потрошителя.

Про актёра Евгения Санникова мы писали и раньше. Например, именно с ним отметила свой день рождения Елизавета Боярская.

Фото: vk.com/club108128, yandex.ru