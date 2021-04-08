В новом «Макси» открылся еще один магазин одежды

7 апреля в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской открылся магазин Funday. Об этом сообщили в группе ТРЦ.

— Ещё один отдел перерезал красную ленточку сегодня — это Funday! Доступный шопинг для всей семьи уже ждет вас, — говорится в паблике.

Funday – сетевой магазин одежды, появившийся в России в 2013 году. По отзывам покупателей, цены здесь немного ниже средних, однако и качество товаров далеко на на «5»

Напомним, что в апреле в «Макси» планируется открытие еще трех отделов: New Yorker, O’Stin и «Спортмастер».

Ранее мы писали, что в конце лета в «Макси» откроется кинотеатр.