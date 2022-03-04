В новом офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в Кирове вручили призы победителям акции «В Новый год – без долгов!»

В Кирове, в новом офисе «ЭнергосбыТ Плюс» на Менделеева, 38 торжественно вручили призы победителям акции «В Новый год – без долгов!». Клиенты компании получили сертификаты на приобретение бытовой техники и электроники.

— Мы благодарны всем вам и всем клиентам, принявшим участие в нашей традиционной акции, — отметила на вручении сертификатов руководитель офиса Юлия Сергеевых. – Вовремя оплачивая энергоресурсы, вы показываете пример всем жителям Кировской области.

Одна из награжденных, кировчанка Ольга Бухман, оставила добрые пожелания в «Книге отзывов и предложений»: «Спасибо большое «Энергосбыту» за выигрыш. Очень приятно! Все очень вежливые и приветливые».

Напомним, что условия акции «В Новый год без долгов!» полностью выполнили более 31 тысячи жителей области — своевременно оплатили счета за энергоресурсы за ноябрь и декабрь и не имели долгов за на 1 января 2022 года. Среди них энергосбытовая компания провела розыгрыш и с помощью генератора случайных чисел определила 100 победителей. Все они получат заслуженные призы.