В Нововятске хотят устроить сквер на месте пустыря

Проект сквера у дома №27 на улице Советской включен в список объектов для благоустройства, за которые можно проголосовать на сайте 43.gorodsreda.ru.

В настоящее время на Советской находится пустырь, который занимает пространство между торговым центром и домами. Однако уже в следующем году там может появиться сквер с фонтаном и сценой.

Фото будущего пространства для отдыха опубликованы на сайте мэрии. Как следует из них, на пустыре появятся велосипедные дорожки, спортивная и детская площадки и зеленая зона, а также скамейки-качели под фонарями.

Наполнение сквера выбирали сами жители. Они же могут помочь реализовать проект современного сквера, проголосовав за него. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2022 году.