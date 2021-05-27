В Нововятске ищут альтернативные источники водоснабжения

В Нововятском районе рассматривают варианты альтернативного водоснабжения. Об этом рассказали в горадминистрации.

Вопрос о качестве питьевой воды в Нововятском микрорайоне Кирова стоит с 2011 года. Жители получают воду из 45 скважин, распределенных на 6 водозаборов. Они находятся в ЛПК, Радужном, Елки-парке, ЛК, селе Красном и слободе Сошени.

Во время таяния снега и паводка возникают такие проблемы, как превышение нормативов по микробиологическим показателям и химическому составу воды, а также дефицит воды. При этом система обеззараживания воды в микрорайоне отсутствует.

Как полагают в «Водоканале», система водоснабжения Нововятского района исчерпала себя еще в 2019 году. В настоящее время рассматриваются 3 альтернативных источника водоснабжения:

Мутницкий водозабор Нововятского механического завода. Он находится в 14 километрах от Нововятска, однако ни разу не выходил на проектную мощность. Поэтому гарантий, что качество воды будет соответствовать санитарным нормам нет. А плата за воду для жителей при переходе на Мутницкий водозабор может вырасти в 3-4 раза.

Кумёнский водозабор. Его строительство не завершено и сроки окончания работ не указаны. Также запуск Куменского водозабора потребует полной реконструкции внутрирайонной системы водопроводно-канализационного хозяйства микрорайона.

Питьевая вода из Корчемкино. С 2012 года здесь не фиксировалось отклонений по качеству воды. В рамках проекта «Чистая вода» со стороны Корчемкино планируется строительство водовода в сторону Нововятска. Это даст возможность альтернативы переключения источников водоснабжения.