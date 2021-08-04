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В Нововятске молния подожгла автомобиль с людьми

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Происшествия

Инцидент произошел 3 августа во время сильной грозы. Информация о происшествии появилась в группе «Типичный Киров».

По словам очевидцев, молния ударила в автомобиль, стоящий у переезда. Железная дорога при этом была перекрыта из-за другой аварии. Для машин спасателей и скорой помощи проезд открыли.

Изначально сообщалось, что в горящей машине были дети. Однако эта информация не подтвердилась. Судя по всему, всем пассажирам удалось покинуть авто. Данные о пострадавших уточняются.

Фото: vk.com/etotkirov

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Юлия Зорина