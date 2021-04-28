Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

В областном центре произошла трагедия. В Нововятске на переезде под поезд попал 28-летний мужчина.

Подробности случившегося сообщили в программе «Место происшествия Киров». Известно, что молодой человек утром шёл домой из ночного клуба. Примерно в 7 часов он подошёл к переезду в Нововятском микрорайоне. Живёт он за переездом. Переезд был закрыт для автомобилистов. Там ехали составы.

В результате пешеход подошёл к путям, и стал ждать пока поезд проедет. Поезд проехал, мужчина поспешил перейти пути. Но в этот момент по железной дороге двигался ещё один поезд. Под него и угодил кировчанин.

Молодой человек погиб. По словам очевидцев, он не видел предупреждающих жестов дежурного, приближающегося поезда. Сейчас к делу подключилась полиция. Все обстоятельства выясняются.

Фото: vk.com/kirovmp