В Нововятске нарисовали рабочего размером с дом

На стене одного из домов Нововятска появилось огромное граффити. Рисунок изображает рабочего и занимает всю стену пятиэтажного здания.

Картина появилась на стене дома №77 на улице Советской. Граффити посвящено 80-летию мехзавода «НовоВятка». Руководство предприятия представило эскиз жильцам дома, и они одобрили картину.

По словам начальника теруправления Сергея Грухина, картина подчеркивает значимость рабочей профессии. На улице Советской она была размещена не случайно. Рядом находится школа, и, возможно, кто-то из учеников заинтересуется историей завода и в будущем пожелает работать на предприятии.

Нововятский механический завод был создан в 1941 году. За 80 лет из союзной мастерской, занимавшейся несложным ремонтом трактором, он вырос до одного из лидеров производства насосных агрегатов.

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