В Нововятске нетрезвый мужчина избил супругов в баре

Суд вынес приговор жителю Нововятска, который избил семейную пару в одном из местных баров.

Инцидент произошел 12 июня. 36-летний мужчина со своей 32-летней супругой отмечали день рождения в баре в компании друзей. В какой-то момент к мужчине подошел нетрезвый 28-летний посетитель и оскорбил его, а затем уронил на пол и начал пинать ногами. Жена упавшего попыталась остановить агрессора, однако ей тоже досталось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а нападавший задержан. Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред, а его супруге – средний.

Задержанный признал свою вину. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Ранее мы писали, что в кировском баре задержали молодого человека, находящегося в розыске.