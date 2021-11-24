В Нововятске открыли спорткомплекс «Россия» после капремонта

В конце ноября в Нововятске после капремонта открыли спортивный комплекс «Россия». Об этом сообщили в горадминистрации.

Открытия спорткомплекса юные спортсмены школы №8 и их тренеры ждали давно. Из-за отсутствия крытой площадки им приходилось заниматься в другом месте. Однако тренировочного времени не хватало, так как зал приходилось делить с ребятами из других секций.

Сейчас спортсмены могут тренироваться круглый год. Особенно рады футболисты – помещение, где они играли, было закрыто в 2009 году. Через 12 лет занятия по футболу возобновлены.

— Занятия мини-футболом позволяют поддерживать игровой и командный тонус в зимний период и подходить к летним тренировкам в хорошей форме, — говорит тренер по футболу Алексей Ермилов.

Зал занят с утра до вечера. В день здесь занимаются порядка 150 воспитанников. И все они уже оценили обновленное помещение. Ребята отмечают хорошие размеры площадки, а также качественное новое покрытие.

— Оно позволяет тренировать дриблинг, поскольку при смене траектории движения или резкой остановке нога не скользит. Очень нравится тут играть, — говорит спортсмен Никита Пунгин.

В ходе реконструкции зал был буквально «собран» с нуля. Рабочие заменили стены, кровлю, пол, окна, освещение, а также заменили коммуникации и поставили качественную вентиляцию. Теперь в «России» можно проводить соревнования по разным видам спорта.

— Зал универсален, здесь можно будет проводить соревнования по боксу, греко-римской борьбе, — рассказал директор спортшколы олимпийского резерва № 8 Анвар Самигуллин.

Первые соревнования в новом зале состоятся уже на следующей неделе. Это будет чемпионат по мини-футболу среди школьных команд города.

Ранее мы писали, что воспитанники «Вересников» временно будут тренироваться на других спортивных площадках.