В Нововятске после ремонта открылся спортзал в СК «Россия»

22 апреля в Нововятске состоялось открытие спортзала в спортивном комплексе «Россия». Площадка не работала 8 лет.

До этого спортзал в «России» не ремонтировался много лет. К 2014 году он пришел в аварийное состояние и перестал принимать воспитанников СШОР №8. Ребятам приходилось тренироваться в других залах.

В 2021 году за счет бюджетных средств в зале был сделан капремонт. Подрядчик укрепил конструкции несущих стен и кровлю, привел в порядок фасад, обновил окна и инженерные системы. А на полу появилось новое высокопрочное покрытие.

Ключи от обновленного зала вручила директору СШОР №8 Анвару Самигуллину глава Кирова Елена Ковалева. Она отметила, что в прошлом году на реконструкцию и ремонт зданий было направлено около 100 миллионов рублей. Благодаря этому удалось значительно улучшить спортивную инфраструктуру областного центра.

Сразу же после открытия в спортзале СК «Россия» был дан старт первым соревнованиям – чемпионату и первенству Кирова по боксу, посвященных памяти героя война-интернационалиста Александра Опарина. В поединках приняли участие более 250 спортсменов из Кировской области, республик Коми и Марий Эл.