В Нововятске превращают пустырь в сквер

В Нововятске начались работы по обустройству сквера на пустыре у дома на Советской, 27. Об этом сообщили в горадминистрации.

Проект сквера был выбран путем голосования в 2021 году. За благоустройство проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали более 5 тысяч человек.

Пустырь остался после сноса аварийных домов. В течение лета здесь будет обустроена комфортная зона отдыха. Здесь появятся фонтан и сцена, продолжат велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс и спортивную площадку с уличными тренажерами, посадят деревья и проведут освещение. Также в новом сквере поставят скамейки-качели. Со стороны торгового центра обустроят парковочные места. Работы должны быть завершены к 1 сентября.

— Здесь появится современная рекреационная зона с площадками для проведения различных мероприятий. Сейчас ведется подготовка земельного участка, — сообщил начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

В настоящее время подрядчик ведет выравнивание стройплощадки. Затем будет установлен бортовой камень и уложена брусчатка. Дорожки спроектированы таким образом, чтобы расходиться от центра к краям.

А пока кировчане могут проголосовать за благоустройство общественных территорий на 2023 год. В перечень для голосования включены 9 объектов в областном центре. Среди них Северная набережная, Театральная площадь и Александровский сад с набережной Грина. Отдать свой голос можно до 30 мая.