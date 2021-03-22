В Нововятске продают «Пятерочку»

Здание, в котором находится магазин «Пятерочка», выставлено на продажу на сайте объявлений «Авито». Имущественный комплекс площадью 2 с небольшим тысячи квадратных метров продается за 55 миллионов рублей.

Собственник здания ПАО «Ростелеком» отмечает, что комплекс трехэтажный, в нем имеются гараж и подвал. Место расположения крайне удобное: в центре Нововятска, в зоне жилого и торгового сектора, есть парковка.

Первый этаж комплекса полностью сдан под магазин «Пятерочка» (собственник ООО «Агроторг»), на втором этаже расположены офисы, а третий частично занят под спортзал.

Стоит отметить, «Ростелеком» также выставил на продажу здание со складом на улице Уральской, 1.

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