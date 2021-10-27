В Нововятске снесли аварийный дом на улице Орджоникидзе

В Нововятске демонтировали аварийный дом на улице Орджоникидзе. Об этом сообщили в горадминстрации.

27 октября подрядчик снес стены здания. В ближайшие дни площадка будет очищена от строительного мусора.

Деревянный дом был расселен еще в 2017 году. Его бывшие жители получили новые квартиры в Коминтерне на улице Зеленина.

В настоящее время в процессе демонтажа находятся еще 4 аварийных здания. Их них – в Нововятском районе, на улицах Милицейской и МОПРа. Также к сносу готовят еще 2 дома в Кирове.

Всего до конца 2021 года планируется снести 45 аварийных домов. В 2022 году к сносу запланированы не менее 40 зданий. Как сообщил директор МКУ «Кировское жилищное управление» Игорь Меркулов, в настоящее время составляется перечень домов под снос и идут подготовка технической документации.

Ранее в Кирове снесли аварийный дом на улице Красноармейской.