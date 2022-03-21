В Нововятске среди ночи случайно встретили на улице семилетнюю девочку

В Кирове полицейские нашли на улице ребёнка без присмотра родителей.

Произошло это на днях около четырех часов ночи. Сотрудники кировского отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних заметили на обочине дороги у перекрестка улиц Парковой и Советской в Нововятском районе семилетнюю девочку. Она рассказала, что была с папой в гостях, они не смогли вызвать такси и пошли пешком домой. И вот она уже час стоит здесь и просит о помощи, но никто не останавливается.

Неподалеку нашли её отца — пьяным, с окровавленными головой и лицом. Ему вызвали медиков, они отвезли его в травмбольницу. Причина травм пока не известна.

Ребёнка передали временно в Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Слободском районе. Выяснилось, что семья живёт в Октябрьском районе города, мать лишена родительских прав, а отец находится на учете за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Информация о происшествии передана в органы профилактики безнадзорности детей.