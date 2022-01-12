В Нововятске столкнулись 2 ВАЗа

11 января в Нововятске произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. О происшествии сообщили в ГИБДД.

Авария случилась в 5.55 у дома №168 на улице Советской. 44-летняя автоледи на ВАЗ-2112 выезжала с второстепенной дороги и врезалась в ВАЗ-11193, ехавший по главной дороге.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Травмы получили водитель «двенадцатой» и 62-летняя пассажирка второго автомобиля.

В этот же день в Верхошижемском районе столкнулись 2 фуры и снегоуборочный «КамАЗ». В аварии пострадали водители двух машин.