В Нововятске выпустили в Вятку 1404 малька стерляди

В Кирове в районе Нововятска выпустили в Вятку 1404 малька стерляди. Об этом сообщили в областном правительстве.

Каждая рыбка весит 5,5 грамма. Выпуск мальков был произведен в рамках компенсации вреда, причиненного водоемам Кировской области хозяйственной деятельностью предприятий. Всего в 2021 году в Вятку выпустили более 30 тысяч мальков.

Выпуск рыбьей молоди прошел под контролем специалистов минприроды, а также специалистов Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Перед тем как выпустить рыбок в реку, температура воды в цистерне была доведена до 1 градуса тепла, как в Вятке.

— Таким образом мальки абсолютно безопасно для своей жизни были выпущены в естественную среду обитания, — отметили в минприроды.

В ведомстве также добавили, что в естественную среду обитания можно выпускать и другие виды рыб: жереха, леща, судака, щуку. Но предпочтение отдается стерляди, поскольку процент выживаемости ее мальков самый высокий – от 5,5 до 12,8 процента.

Отметим, что добыча стерляди на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна разрешена только при достижении рыбами размера не менее 42 сантиметров. В сутки можно добывать не более 2 рыб, а если ее вес более 5 килограммов, то не более одной.

Напомним, что в начале октября в Вятку выпустили около 2 тысяч 3-граммовых мальков стерляди.