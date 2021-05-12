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В Нововятске заметили свалку частей манекенов

Наталья Дмитриева Общество, Новости

Местные жители обсуждают, что из них получатся отличные чучела для огородов.

Свалку частей тел манекенов заметили жители Нововятска на улице Молодежной, 1. Автор предложил свои снимки в несколько групп в соцсетях.

В Нововятске заметили свалку частей манекенов

Если в одной публика лишь сокрушалась о том, что в городе вновь бардак: «стыдно за Нововятский район», и высказывала пессимистичные предположения о происхождении этого незаконного склада: «разорился какой-нибудь предприниматель и так решил избавиться от ненужных манекенов», то участники другого сообщества подошли к ситуации с юмором и смекалкой.

В Нововятске заметили свалку частей манекенов

— Напишите где? Быстро всю свалку разберут! И сарая не останется! – написал участник паблика «Нововятск РФ».

Под постом сразу же появились и другие комментарии. Местные жители сообщили, что уже унесли пластиковых людей к себе в огород в качестве чучел.

Ранее мы сообщали, что в Киров доставили музейный экспонат из Италии.

Фото: vk.com/novovyatsk

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Наталья Дмитриева