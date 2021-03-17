В Нововятске женщину завалило снегом, упавшим с крыши

ЧП произошло 17 марта около 11 часов. Жительница одного из домов на улице Орлова решила самостоятельно сбросить снег с крыши.

Она забралась на пристрой и начала уборку, но в какой-то момент снежная масса начала падать вниз. Женщина не смогла устоять и упала с крыши, оказавшись под снегом.

К счастью, рядом оказались соседи. Заметив происходящее, они бросились на помощь женщине, вытащили ее из снежной кучи и вызвали скорую и спасателей.

Кировчанку доставили в травматологию. Медики констатировали, что угрозы для ее жизни нет.

А в горадминистрации напомнили, что для очистки крыши от снега лучше вызывать профессионалов. Если такой возможности нет, следует использовать элементарную страховку-обвязку.

Ранее мы писали, что в Слободском женщина чудом избежала травм при падении ледяной глыбы.