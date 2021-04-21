Главная > Новости > В Нововятском районе на день закроют железнодорожный переезд

В Нововятском районе на день закроют железнодорожный переезд

Юлия Зорина Новости, Общество

Движение автомобилей по переезду 961-й километр будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 7.00 до 21.00 22 апреля. Об этом сообщили в Кировском филиале Горьковской железной дороги.

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Как отметили в ГЖД, на данном участке будут производиться работы по замене резинокордового настила. Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина