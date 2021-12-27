В Нововятском районе раскрыта серия краж

Сотрудники полиции раскрыли серию краж, совершённых в Нововятском районе Кирова.

Злоумышленник действовал по похожей схеме — ночью взламывал пластиковые окна торговых объектов и организаций, оказывающих услуги населению, забирал деньги и продукты и уходил. Таким образом он, в частности, обокрал магазин на ул.Опарина и ателье на ул.Советской.

По всем пяти фактам были возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выяснилось, что к преступлениям причастен один и тот же человек — ранее судимый кировчанин 1991 г.р. Он задержан и заключён под стражу.

Подозреваемый в совершении преступлений сознался.

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