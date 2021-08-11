В нововятской воде нашли кремний и бор

Роспотребнадзор опубликовал итоги мониторинга качества питьевой воды на территории Кировской области.

Ежемесячный мониторинг проводится в 97 точках в Кирове и районах области. В первом полугодии 2021 года специалисты ведомства провели 8761 исследование воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Общее число неудовлетворительных результатов проб по санитарно-гигиеническим показателям составило 4,3 %, по микробиологическим показателям – 0,8%.

В ходе исследования воды из поверхностных источников превышение содержания железа было выявлено в Верхнекамском, Кирово-Чепецком, Лузском, Мурашинском, Опаринском, Юрьянском районах и в городе Кирове. В Кирово-Чепецком районе был выявлен избыток марганца.

В ходе проверки воды из подземных источников превышение гигиенических нормативов по содержанию бора и фторидов было зафиксировано в Арбажском районе. Превышение бора также отмечалось в Фаленском, Зуевском и Шабалинском районах, единичные случаи – в Свечинском районе.

Превышение нормативов по содержанию железа зарегистрировано в Подосиновском районе, единичные случаи были в Арбажском, Зуевском и Орловском районах. В водах Свечинского, Орловского и Богородского районов обнаружены нитраты. Излишки кремния выявлены в Богородском и Унинском районах.

Слишком жесткой оказалась вода в Верхошижемском, Вятскополянском, Куменском, Нолинском, Орловском, Советском и Уржумском районах.

Неудовлетворительные результаты исследований питьевой воды по санитарно-химическим показателям отмечены в Кирове и 24 районах области. Так, в Даровском, Фаленском, Нагорском, Арбажском, Зуевском районах, Нововятском районе Кирова обнаружены излишки бора, в Подосиновском и Опаринском районах – избыток железа. В Богородском, Унинском, Слободском районах, Дороничах и Нововятском районе – избыток кремния.

Нитраты найдены в воде в Орловском, Богородском, Слободском районах и в Нововятске. В Даровском и Нагорском районах обнаружен излишек фторидов. В Нагорском районе также зафиксирован избыток хлоридов и йода, а в Дороничах и Нововятском районе – избыток бария.

По результатам проверок качества питьевой воды возбуждено 12 административных дел.