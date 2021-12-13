В ноябре цены в Кировской области выросли на 1,1%

В ноябре цены на товары и услуги выросли в Кировской области в среднем на 1,1%, а с начала года — на 8,4%.

Такие данные приводит Кировстат. По его информации, продовольственные товары за месяц подорожали в среднем на 1,3%. Из макаронных и крупяных изделий серьёзнее всего прибавили в цене шлифованный рис (+9,4%), греча (+8,7%), горох и фасоль (+7,1%), из рыбопродуктов — мороженые кальмары (+10,6%) и солёная сельдь (+6,3%), из плодоовощной продукции — свекла (+12,9%), сухофрукты (+6,5%) и чеснок (+6,4%).

Сахар-песок стал дороже на 6,9%, сгущёнка — на 6,6%.

В то же время подешевели помидоры (-20,5%), апельсины (-17,4%) и лимоны (-16%).

Из непродовольственных товаров отметим рост цен на уголь (+12,8%), хозяйственное мыло (+7,4%), сапоги, мужские зимние ботинки и детские перчатки (+4,9%), дизельное топливо (+4,1%).

Но сильнее всего в ноябре подорожали туристические путёвки в Турцию (+55,9%).