В ноябре в России увеличили количество выходных дней

В начале следующего месяца нас ждут четырёхдневные выходные.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда. Так, из-за празднования Дня народного единства рабочая неделя будет трёхдневной.

Выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября. Таким образом, в начале ноября мы будем работать три дня — с понедельника по среду, с 1 по 3 число. А с четверга по воскресенье, то есть с 4 по 7 ноября, отдыхать. Это время можно будет провести в кругу семьи.

Сам День народного единства отмечается 4 ноября. Поэтому 3 число сделали рабочим предпраздничным днем. В этом случае его продолжительность сокращается на час.

Следующие длинные выходные ждут нас уже только в январе 2022 года.

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