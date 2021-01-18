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В Нургуше гостей из столицы научили ходить на охотничьих лыжах

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Новости, Общество

Заповедник встретил первых гостей нового года.

Гости из столицы одними из первых посетили заповедные места Нургуша. Чтобы восстановиться после дороги туристам в визит-центре предложили душистый травяной чай созданный по особому рецепту Нургушской травницы, а после повели по тропам заповедника.

В Нургуше гостей из столицы научили ходить на охотничьих лыжах

Чтобы было проще передвигаться по вятскому лесу, каждому гостю выдали снаряжение: охотничьи лыжи «Тайга». Многие из экскурсантов впервые стояли на таком элементе экипировки, поэтому их пришлось обучить особенностям ходьбы на них.

В Нургуше гостей из столицы научили ходить на охотничьих лыжах

Но все быстро освоились и спустя небольшое время уже с легкостью передвигались на широких лыжах по сугробам. Методист по экологическому просвещению Вероника Бабина провела для туристов экскурсию по заповеднику, во время которой рассказала, как меняется жизнь животных в разные сезоны года и показала следы на снегу, оставленные заповедными жителями.

Ранее мы писали, что филиппинский блогер посетил Киров и поверил в парейазавров.

Фото: nurgush.org

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Наталья Дмитриева