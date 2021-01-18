В Нургуше гостей из столицы научили ходить на охотничьих лыжах

Заповедник встретил первых гостей нового года.

Гости из столицы одними из первых посетили заповедные места Нургуша. Чтобы восстановиться после дороги туристам в визит-центре предложили душистый травяной чай созданный по особому рецепту Нургушской травницы, а после повели по тропам заповедника.

Чтобы было проще передвигаться по вятскому лесу, каждому гостю выдали снаряжение: охотничьи лыжи «Тайга». Многие из экскурсантов впервые стояли на таком элементе экипировки, поэтому их пришлось обучить особенностям ходьбы на них.

Но все быстро освоились и спустя небольшое время уже с легкостью передвигались на широких лыжах по сугробам. Методист по экологическому просвещению Вероника Бабина провела для туристов экскурсию по заповеднику, во время которой рассказала, как меняется жизнь животных в разные сезоны года и показала следы на снегу, оставленные заповедными жителями.

Ранее мы писали, что филиппинский блогер посетил Киров и поверил в парейазавров.

Фото: nurgush.org