В Нургуше сократилось число птиц

В сравнении с прошлыми годами пернатых стало в полтора раза меньше.

В прошлом месяце в заповеднике «Нургуш» провели ежегодную процедуру – подсчитали количество пернатых жителей. По сравнению с двумя предыдущими зимами число птиц сократилось в 1,5 раза.

Работники заповедника связывают это с сокращением урожая семян ели – любимой пищи клестов. Нынче этих птиц совсем нет на территории Нургуша. Зато в широколиственном лесу нашли пухляков, буроголовых гаичек, свиристелей и ополовников. Возле озера заметили редкого гостя орлана-белохвоста. Он зимует в подготовленном гнезде не первый год. Кормится рядом: у незамерзающих полыней и бобровых запруд.

В мелколиственных лесах тоже в большом количестве обитают пухляки и ополовники, но тут компанию им составляют большой пёстрый дятел и пищуха. Также на этих территориях работники заповедника заметили глухаря, белоспинного дятла, сойку, ворона, поползня, желтоголового королька, хохлатую синицу.

Снижение числа птиц не вызвало тревогу научных сотрудников – если брать за основу наблюдения в среднем за 20 лет, то численность птиц находится в нормальных значениях.

Фото: vk.com/ohotnadzorkirov