В области появился еще один Менделеевский класс

В школе посёлка Мирный (Оричевский район) состоялось посвящение учащихся 8 класса в юные менделеевцы.

Проект «Менделеевские классы» реализуется в нескольких регионах в рамках программы Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке Федерального экологического оператора. Его задача — ранняя профориентация школьников.

«В мирнинской школе это уже второй такой класс, а ребята прошлогоднего набора (нынешние 9-классники) продолжают образование в рамках проекта — по углубленной программе они изучают химию, физику и биологию», рассказывает Светлана Занько, руководитель Информационного центра по атомной энергии.

Для этого используется образовательная база вузов, входящих в консорциум (в их числе и ВятГУ).

«Через «Менделеевские классы» мы хотим вызвать у детей интерес к науке, получению новых знаний и экологической повестке, которая актуальна для страны, региона, посёлка. Радует, что в лице коллектива школы и родителей мы увидели союзников. Им интересен проект и его перспективы. В планах университета — дальнейшая поддержка классов. Наши преподаватели и студенты будут приезжать в Мирный и заниматься с ними», — говорит ректор ВятГУ Валентин Пугач.

В ходе посвящения его участники (дети, родители и гости) посмотрели фильм, посвящённый экологической экспедиции на Байкал, прияли участие в мастер-классе от профессора ВятГУ Тамары Ашихминой по проведению полевых и лабораторных работ и интеллектуальной игре «Сделай ставку».